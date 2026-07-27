Illa afirma desde Vietnam que trabaja para que Catalunya sea un asociado estratégico del país

El presidente Illa durante su reunión con el viceprimer ministro de Vietnam - GOVERN

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con el viceprimer ministro de Vietnam, Pham Gia Tuc, en la sede gubernamental en Hanoi en el tercer día de su viaje institucional al país vietnamita y Singapur: "Estamos trabajando para que España y Catalunya tengan un estatus de asociación estratégica con Vietnam".

Durante el encuentro, en el que también ha estado el conseller de la Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, Illa y Gia Tuc han coincidido en el impulso de la cooperación entre Catalunya y Vietnam en el marco del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de España, que el próximo año cumplirán el 50 aniversario, informa Govern en un comunicado este lunes.

Ambos dirigentes han compartido que la visita de Illa a Vietnam servirá para abrir oportunidades de colaboración entre ambos territorios en beneficio mutuo, especialmente para fomentar un mayor intercambio comercial y para que Vietnam sea punto de entrada de las empresas y las exportaciones catalanas al sudeste asiático.

TECNOLOGÍA Y TURISMO

Han destacado que Catalunya puede contribuir al desarrollo económico de Vietnam en ámbitos como la tecnología, la innovación, la investigación, la logística y la agricultura, mientras que el presidente catalán le ha agradecido el apoyo a las empresas catalanas establecidas en Vietnam.

Han hablado de la oportunidad de promover el turismo entre ambas regiones e Illa ha ofrecido el conocimiento y la experiencia de Catalunya en la gestión del turismo sostenible, así como en el ámbito de la agricultura.

RELACIONES MULTILATERALES

También han apostado por promover una mayor cooperación a nivel cultural, social y deportivo, y han planteado la posibilidad de explorar vías para que Catalunya ayude en la formación y el desarrollo del fútbol en Vietnam.

Illa y Gia Tuc han defendido la necesidad de promover una visión del mundo basada en las relaciones de respeto mutuo, la paz y los acuerdos, donde rija el derecho internacional y los organismos multilaterales.

VIETNAM, PRIORIDAD DEL GOVERN

Tras el encuentro, en una atención a los medios, Illa ha puesto de relieve el crecimiento económico de Vietnam y ha recordado el "papel central" de este país en el sudeste asiático, que se encuentra dentro de las diez prioridades marcadas por el Gobierno en el marco del Plan Asia.

En julio de 2025, el anterior viceprimer ministro de Vietnam se reunió con el presidente catalán en el Palau de la Generalitat. "Creo que se han abierto puertas importantes", ha dicho Illa.

Durante la jornada de este lunes, el presidente se reunirá con representantes de la Foreign Investment Agency (FIA) y, posteriormente, se encontrará con Vietnam Chamber of Commerce and Industry con quien, tal y como ha avanzado Ila, se firmará un acuerdo.