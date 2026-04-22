Illa alerta de que la libertad de expresión puede retroceder "incluso en democracias consolidadas"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su intervención de cierre de la Asamblea General de la Red Internacional de Ciudades de Refugio (ICORN) 2026, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertado de que en pleno siglo XXI la libertad de expresión, creación y pensamiento no está garantizada en muchos países: "Incluso en democracias consolidadas se experimenta un retroceso".

Lo ha dicho en su intervención de cierre de la Asamblea General de la Red Internacional de Ciudades de Refugio (Icorn) 2026 que se celebra en Barcelona este miércoles y que reúne a ciudades y regiones que ofrecen refugio a escritores, periodistas y artistas en riesgo de persecución, con el objetivo de promover la libertad de expresión.

Este retroceso, sin embargo, no es irreversible, y ha dicho percibir que las cosas pueden empezar a cambiar, y que deben empezar a hacerlo: "Es hora de que el mundo recupere lo más esencial: la democracia, la convivencia y la paz. Ante las olas autoritarias, no debemos resignarnos".

"PAÍS DE REFUGIADOS"

Illa ha aplaudido la tarea del Icorn para garantizar la libertad de los creadores, y ha recordado que muchos artistas y escritores catalanes tuvieron que seguir su creación en el exilio durante el franquismo: "Los catalanes sabemos lo que significa tener que hacer las maletas, y el dolor y angustia que representa", y ha citado entre otros a Pere Calders, Mercè Rodoreda y Josep Carner.

Por ello ha sostenido que, 80 años después, Catalunya como sociedad democrática y que apuesta por los valores humanos tiene la "responsabilidad de brindar protección a quienes la necesitan, de ser un país de refugiados o de creadores que aún hoy son perseguidos".

Lo ha considerado un acto de justicia y de respuesta a la ayuda recibida en el pasado, y ha llamado a escuchar "el clamor de auxilio de las millones de personas" que sufren los estragos de la guerra en Gaza, Ucrania, Irán o Sudán, entre otros.

COMPROMISO "ABSOLUTO" CON LA PAZ

El compromiso de Catalunya en este ámbito, ha asegurado, es absoluto: "Tenemos el deber de ofrecerles, como hacemos, espacios seguros desde los que puedan ejercer su libertad", ha dicho en relación a los artistas refugiados.

Finalmente ha insistido en que Catalunya seguirá estando del lado de las organizaciones internacionales, y que trabaja para que la cultura se convierta "en un derecho fundamental, al igual que la salud y la educación".