Illa anuncia 113 millones para La Mina en Sant Adrià (Barcelona) y el derribo de 'Venus' en 2028

Se acelerará el realojamiento de los vecinos de 'Venus' en pisos de segunda mano

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado una inversión de 113 millones de euros en pisos y equipamientos del barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), incluido el derribo del edificio 'Venus' en 2028, en un proyecto que implica también a la Diputación de Barcelona y a los ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona.

Illa ha presentado este miércoles el plan de Futuro y transformación del barrio de La Mina (PTBM) 2025-30 con la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo; la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades y miembros de entidades del barrio.

Se construirá un edificio con 66 pisos de protección oficial, una residencia de mayores, una guardería y el Centre Internacional de Lluites Olímpiques, y se acelerará el realojamiento de vecinos del 'Venus' para demolerlo, comprando viviendas de segunda mano (53 de los 113 millones del plan se dedicarán a gestionar todo lo que implica el derribo de Venus).

Illa ha asegurado que el Govern no quiere limitarse a "cosas fáciles" como construir guarderías, sino ocuparse de cuestiones como el derribo de Venus, y ha añadido que nadie tiene derecho a interferir en el interés general de un barrio, y que sin administraciones públicas no hay transformación.

"LO QUE DECIMOS HOY SE HARÁ"

"Las cosas no son sencillas. No piensen que saldremos de aquí y ya estarán las grúas trabajando: todo tiene un proceso. Pero lo que decimos hoy se hará", ha asegurado.

El plan prevé también la promoción de 240 pisos sociales, otro edificio con 50 vivendas dotacionales, la remodelación del 'casal' cívico y comunitario, la construcción de una sede administrativa de la Generalitat donde estará la nueva sede de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, y el refuerzo de los programas sociales de acción comunitaria.

Las actuaciones requerirán que las administraciones implicadas (Generalitat, Diputación de Barcelona y ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià) dupliquen su aportación al presupuesto anual del Consorci del Barri de la Mina, sumando 6,52 millones de euros adicionales para llegar a los 13,34, y acelerar el calendario del realojamiento de las familias de Venus.

"AMBICIOSO Y TRANSVERSAL"

Martínez Bravo ha asegurado que es un plan "ambicioso y transversal" con ambiciones claras, con un calendario compartido y con un presupuesto calendarizado, y ha remarcado su voluntad de pasar de las promesas a los hechos, además de valorar el trabajo del Ayuntamiento.

Cañete ha destacado que este miércoles es un día importante para los vecinos "que han estado reivindicando y al pie del cañón" el plan de transformación, que empezó en los 2000, y ha añadido que La Mina tiene un "potencial increíble" pese a su estigmatización y sus complejidades.

Moret ha afirmado que el anuncio es un hecho "trascendente y trascendental" para La Mina, Sant Adrià y para toda Catalunya, porque ejemplifica para qué debe servir la acción pública.

NUEVAS VIVIENDAS

El nuevo edificio con 66 viviendas protegidas estará en una parcela de la calle Cristòfol de Moura (esquina con calle Venus y Rambla de La Mina), a partir del proyecto ganador del concurso del Incasòl (del estudio de arquitectura de Josep Ferrando Bramona), con un presupuesto estimado de 11,62 millones a cargo de la Conselleria de Territorio, y se prevé entregar llaves a finales de 2028.

Además, la Generalitat promoverá 240 pisos nuevos en tres parcelas de suelo libre en la Rambla de La Mina, propiedad del Consorci del Barri de La Mina, dentro del Plan 50.000 viviendas del Govern, y también construirá un edificio con 50 pisos dotacionales más, con un presupuesto aproximado de 8,8 millones.

EL EDIFICIO VENUS

El plan contempla acelerar el realojamiento de las familias del edificio Venus para su demolición, en línea con el plan de expropiaciones de Venus, a través de la compra de viviendas de segunda mano, lo que supone un cambio de estrategia respecto al plan anterior, que contemplaba reubicar a los vecinos en edificios de nueva construcción como el de 66 viviendas.

Un total de 26 familias y 7 locales ya han recibido la indemnización correspondiente y 36 más aún pueden acogerse, mientras 12 familias ya viven realojadas en pisos comprados por el Consorci, y 5 más lo harán "de forma inmediata".

El Consorci del Barri de La Mina ha comprado en el mercado de segunda mano 40 pisos, los ha adecuado y los ha puesto a disposición del vecindario para los realojamientos, con 15 compraventas más firmadas para antes de finales de año, y 26 más en trámite.

El objetivo es seguir comprando pisos para dar acogida a todo el vecindario del edificio Venus que tenga derecho a ser realojado, lo que, con un presupuesto de 53,11 millones de euros, permitirá agilizar el proceso, culminándolo en 2027 para proceder a la demolición al año siguiente.

CENTRO DEPORTIVO, GUARDERÍA Y RESIDENCIAS

El Centre Internacional de Lluites Olímpiques, liderado por la Federació Catalana de Lluita y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), es un proyecto deportivo y social que busca convertirse en una instalación "de referencia mundial" para luchas olímpicas, así como ser un motor de regeneración urbana y social de la zona, con un presupuesto estimado de 6,65 millones a cargo de la Conselleria de Deportes.

La guardería estará en la antigua masia de Can Co, donde hay una reserva de suelo para zona verde y un equipamiento según el PTBM, y quiere responder a una "larga reivindicación" de las familias, con previsión de acoger cerca de 100 niños; quiere también garantizar un entorno adecuado para el desarrollo de los pequeños y fomentar la participación comunitaria, y costará unos 5,93 millones asumidos por la Conselleria de Educación.

La Generalitat remodelará de forma integral el edificio del antiguo CAP para convertirlo en una residencia de mayores con pisos con servicios, centro de día, espacios para el envejecimiento activo y comunitario, y actuaciones integradas sociales y sanitarias, con una capacidad prevista de 60 plazas y un coste de 12,11 millones, asumido por la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión.

Los nuevos programas sociales de La Mina, que cuentan con 12 millones de presupuesto y se pondrán en marcha en 2026, son fruto del trabajo conjunto con entidades del barrio, y se centrarán en fomentar la inclusión sociolaboral (con formación técnica y digital y más oportunidades laborales); reforzar la cohesión social (creando espacios de encuentro e intercambio), y mejorar la convivencia y la seguridad (fomentar el civismo y la resolución de conflictos).