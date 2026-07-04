Illa anuncia el cierre de Les Gavarres, que "en el peor de los escenarios" podría arder entero

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el jefe de Bombers, David Borrell - GOVERN

GIRONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este sábado por la mañana que el incendio que se originó el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) ha arrasado 2.400 hectáreas de terreno forestal, tiene un potencial de 7.000 hectáreas y, "en el peor de los escenarios", podría afectar a la totalidad del espacio natural protegido de Les Gavarres, de 30.000 hectáreas, del que se ha ordenado el cierre como medida de precaución.

En declaraciones a los medios desde el Centro de Mando, Illa ha dicho que el incendio de La Bisbal d'Empordà, que sigue activo, es "preocupante" y que actualmente trabajan en su extinción unos 440 efectivos de los Bombers de la Generalitat, "el número de bomberos que hay de guardia en Catalunya en un día normal", a los que se han sumado unos 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El objetivo de la jornada es estabilizar el flanco derecho, aunque sin olvidar el izquierdo, que "es el que ha dado más problemas esta noche", porque afecta a más zonas habitadas y de urbanizaciones.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)