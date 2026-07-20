Illa anuncia una estrategia para "proteger, consolidar e impulsar" la cocina catalana

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la creación de una estrategia para "proteger, consolidar e impulsar" la cocina catalana.

Lo ha dicho este lunes en el acto 'Impulsem la cuina catalana' que se ha celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y en el que también han participado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig; los cocineros Eduard Xatruch y Laia Coma, y la periodista Trinitat Gilbert.

Illa ha asegurado que "no hay ningún otro lugar del mundo que concentre tanto talento culinario por metro cuadrado", y ha dicho que este hecho no es casualidad.

"La cocina catalana es cultura, con mayúsculas", ha añadido el presidente de la Generalitat, que ha subrayado que es uno de los principales patrimonios de Catalunya.

Ha destacado que el buen momento de la cocina catalana está ligado al buen momento de Catalunya y que es consecuencia de "un sector competente y con pasión" y del trabajo bien hecho.

Illa ha apuntado que en Catalunya hay más de 50.000 establecimientos gastronómicos que generan el 20% del PIB y que es el primer sector de la economía catalana por facturación, lo que "quiere decir puestos de trabajo, oportunidades y proyectos" que se deben proteger y potenciar.

PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción establece una estrategia transversal para lograr los objetivos y reforzar el vínculo con el sector agroalimentario y el trabajo de los establecimientos que han mantenido la tradición.

Una de estas actuaciones será la puesta en marcha de la 'Marca Cuina Catalana', que deberá servir para distinguir a los establecimientos que divulguen y practiquen la cocina catalana, con productos del territorio y un recetario tradicional.

Además, Illa ha explicado que se celebrará el 4 Congrés Català de la Cuina, que se llevará a cabo en Tarragona durante la primavera de 2027 y que reunirá a toda la cadena de valor de la cadena gastronómica con el fin de analizar los retos de la cocina catalana y definir las bases de futuras actuaciones para impulsarla y proyectarla.

El fin del congreso es que marque las bases del plan de acción que el Govern se ha comprometido a desplegar entre 2027 y 2028 para dar un nuevo impulso a la cocina catalana.

ORDEIG

En su intervención, Ordeig ha asegurado que la campaña tiene "un objetivo muy claro: ser referentes en el mundo" y que Catalunya sea reconocida por la calidad y la excelencia de su gastronomía.

"Queremos hacer un proyecto de país: que la gente nos conozca, nos admire y nos siga a través de nuestra cocina", ha dicho el conseller, que ha puesto en valor a toda la cadena de valor.

Ha añadido que la voluntad es generar "un proyecto de país que genere orgullo, ilusión" y que permite focalizarse para impulsar al sector.

MESA REDONDA

Xatruch ha asegurado que la cocina catalana son "los agricultores, los pescadores, los ganaderos, los mercados, los clientes, las familias y los profesionales" que se basan en la cocina catalana, que ha explicado que, en el exterior, es considerada como una de las mejores del mundo.

Coma ha explicado que el principal reto de la cocina catalana es entrar en las casas: "Que no sea solo la cocina de nuestras abuelas, que sea la cocina de nuestros hijos".

Gilbert ha llamado a que, en los restaurantes, se note "la estima y el orgullo" de la cocina catalana, y ha pedido que en las cartas haya productos de las denominaciones de origen catalanas, y ha puesto como ejemplo los vinos.