Illa anuncia que extenderá la equiparación salarial del sector social a servicios externalizados

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido este miércoles a hacer extensivo el acuerdo para la equiparación salarial del tercer sector social que se alcanzó en mayo a las entidades de los servicios externalizados.

Lo ha anunciado en su intervención en la cumbre del IV Plan de apoyo del Tercer Sector Social de Catalunya, con la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, el de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y la de Igualdad y Feminismo, Eva Menor.

Illa ha sostenido que el acuerdo de mayo fue un paso muy importante para dignificar a 120.000 trabajadores del sector social en Catalunya, pero que quieren ir más allá: "Puedo anunciarles el compromiso del Govern para hacer extensivo este acuerdo a los profesionales de los servicios externalizados para equipararlos con sus equivalentes de los servicios de gestión pública".

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