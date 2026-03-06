Illa anuncia que la Generalitat compra la mitad de la sede del Banco de España en Barcelona

(I-D) El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante la presentación del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA) del Banco de España, a 6 de marzo de 2 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que la Generalitat ha comprado la mitad de la sede del Banco de España en Barcelona, situado en la plaza Catalunya.

Lo ha dicho este viernes en el acto de presentación del proyecto Delta, en el que también han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y han estado presentes el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y las conselleras Alícia Romero, Núria Montserrat y Mònica Martínez.

El acto también ha servido para la firma del protocolo para crear el nuevo Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (Delta) y otro para el impulso de la educación financiera en Catalunya.

En concreto, la Generalitat ha adquirido 7 plantas del edificio, que suman más de 13.000 metros cuadrados de superficie, que se dedicarán a oficinas para trabajadores del Ejecutivo catalán.

Illa ha celebrado la revitalización del edificio, que ha dicho que es "pieza histórica y a la vez de futuro" y que permitirá impulsar el centro de Barcelona.

Collboni ha señalado que el inmueble ha sido percibido por la ciudadanía como "una gran caja fuerte" y que este acuerdo permite abrirlo a la ciudadanía.

Lo ha enmarcado en el proceso de transformación de Ciutat Vella que ha iniciado el Ayuntamiento, que ha dicho que consiste en generar espacios de oportunidades en edificios históricos que estaban cerrados o con poca actividad.

Escrivá ha explicado que la venta permitirá "dar vida a una parte del edificio que llevaba años sin uso", así como seguir adaptando y modernizando las instalaciones.

PROYECTO DELTA

Sobre el nuevo proyecto Delta, Illa ha dicho que permite "ganar en innovación" y lo ha ligado a la voluntad de Catalunya y Barcelona de impulsar la tecnología y la innovación.

Ha celebrado que este proyecto "repercutirá en el beneficio del sector financiero y de las empresas" en Catalunya.

Collboni ha destacado que es un gran proyecto de innovación vinculado a la innovación financiera, y lo ha ligado a la "vocación de Barcelona" de poner la tecnología al servicio de las personas.

Escrivá, por su parte, ha señalado que el proyecto permitirá experimentar en tecnologías avanzadas para conocer sus "capacidades y sus límites" e integrarlas en el trabajo diario" de la entidad.

"La innovación no es un fin en sí mismo, es un modelo para ser más eficaces, transparentes y accesibles", ha añadido el gobernador.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Sobre el acuerdo para impulsar la educación financiera, Illa ha señalado que todos los días los ciudadanos firman hipotecas y préstamos, y pagan impuestos, y que deben conocer cómo funcionan: "Una ciudadanía bien formada es una ciudadanía más libre".

Escrivá ha dicho que la iniciativa responde al "propósito esencial" de que la ciudadanía tenga los conocimientos necesarios para comprender la economía del día a día y tomar decisiones con mayor claridad, seguridad y autonomía.

Ha explicado que el acuerdo es el inicio de una futura colaboración entre la Generalitat y el Banco de España para crear un espacio estable de colaboración con el sistema educativo catalán.