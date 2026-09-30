Illa anuncia que el Govern creará 20.000 nuevas plazas residenciales hasta 2030

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante el Debate de Política General en el Parlament. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern creará 20.000 nuevas plazas residenciales hasta 2030, 15.500 de ellas para gente mayor y 4.500 para personas con discapacidad.

Lo ha dicho en su réplica a la intervención del presidente del grupo del PSC-Units, Ferran Pedret, en el Debate de Política General en el Parlament este miércoles por la tarde, en la que ha explicado que este plan comportará una inversión adicional de 878 millones de euros.

El Govern tenía el compromiso de crear 6.000 nuevas plazas esta legislatura, de las que Illa ha dicho que ya se han creado más de 4.000 y ahora se da un "salto adelante" para llegar a las 20.000 en 2030.

Illa ha explicado que la sociedad tiende al envejecimiento y que el objetivo es cubrir las listas de espera que ya existen, con más de 18.000 personas que esperan una plaza residencial pública, y que se irán "incrementando" en el futuro.

Este compromiso comportará la construcción de 15 nuevas residencias públicas y se incorporarán a la red pública aproximadamente un tercio de las plazas privadas existentes, 6.590 de ellas para gente mayor y 334 para personas con discapacidad.

Por otra parte, se concertarán nuevas plazas construidas con fondos europeos, subvenciones, financiación del Institut Català de Finances (ICF) y en proyectos ya en marcha.