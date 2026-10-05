Illa anuncia un paquete de ayudas urgente de 75 millones para municipios afectados por lluvias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, presiden la reunión de seguimiento del plan Inuncat, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciado que el Consell Executiu de este martes aprobará un paquete de ayudas urgente de 75 millones de euros para los municipios especialmente afectados por los daños causados por las lluvias de este lunes, así como de este fin de semana.

Lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa desde el Departamento de Interior tras la reunión del Comité Técnico del CECAT para valorar la situación meteorológica actual tras el paso de un nuevo sistema convectivo de mesoescala, sobre el que Illa ha afirmado que ya ha abandonado Catalunya hacia el norte.

Del total de ayudas, 20 millones serán subvenciones directas a los ayuntamientos para reparar equipamientos, edificios e infraestructuras municipales afectadas; 5 millones serán ayudas para empresas, comercios, autónomos y actividades económicas perjudicadas, y 50 millones servirán para facilitar liquidez inmediata y avanzar recursos mientras no lleguen las indemnizaciones de seguros.

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