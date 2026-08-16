Illa anuncia un refuerzo en el dispositivo de ayuda de los Bombers en el incendio de Huesca

Llamas y humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España) - Ramón Comet - Europa Press

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un refuerzo en el dispositivo de ayuda de los Bombers de la Generalitat desplazados a Huesca (Aragón) para hacer frente al incendio que afecta al citado territorio.

Así lo ha comunicado este domingo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha precisado que Catalunya enviará un nuevo equipo especializado del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) de los Bombers de la Generalitat, que se sumarán a los recursos que ya trabajan sobre el terreno.

"La solidaridad y la cooperación entre territorios son esenciales ante emergencias como esta", ha expresado Illa, que ha trasladado todo su apoyo a las personas afectadas y a los profesionales que trabajan en la extinción.