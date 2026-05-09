Illa apela a la unión política de la UE como respuesta al "zarandeo" que sufre el mundo

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (3d), el ex primer ministro de Italia y expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi (3i), y el el conseller de Exteriores, Jaume Duch (2i). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado a la unión política de la Unión Europea (UE) como respuesta al "zarandeo" que, asegura, está sufriendo el mundo a causa de los conflictos globales y que, apunta, obliga a la UE a interrogarse y replantearse a sí misma.

Así se ha expresado durante su intervención en el acto institucional por el Día de Europa este sábado en el Disseny Hub de Barcelona, en el que también han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch; el exprimer ministro italiano y expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi; la vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera y el representante de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro.

Illa ha explicado que esta unión política se hace con "una técnica conocida, testada históricamente, que se llama federalismo", y ha añadido que no se trata de homogeneizar sino de unir y subrayar aquello que los estados miembros tienen en común para hacerlo compatible con la pluralidad que, sostiene, enriquece Europa.

Así, ha señalado que este es un momento de prestar atención a peligros externos como los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, pero que existe un peligro interno que es la desigualdad: "Las sociedades desiguales, las sociedades fragmentadas, no tienen ningún futuro en común".

Ha defendido que "los mismos valores" sirven tanto en Ucrania, como en Gaza y en Oriente Medio y que la UE no debe cambiarlos sino reafirmar sus valores fundacionales que, señala, son los de la ilustración, la libertad, la fraternidad y la igualdad.

COLLBONI

Por su parte, Collboni ha destacado que Barcelona es una de las ciudades con una vocación "más europeísta" y ha añadido que la ciudad contribuyó activamente a construir una Europa más urbana, más cercana y más descentralizada.

"40 años después Europa debe servir para que las ciudades tengan voz y para que los derechos lleguen a los barrios", ha reivindicado, y ha subrayado que defender a Europa es garantizar derechos concretos, como la defensa del derecho a la vivienda.

El alcalde ha lamentado que la situación internacional es incierta con amenazas y polarización, por lo que Europa "más que nunca, debe convertirse en un espacio de libertades, de derechos y de defensa de la democracia contra la ley del más fuerte".

PRODI

Por otro lado, Prodi ha advertido que la "pérdida de unidad es terrible" para el futuro de Europa y que esta unión no debe ser una unidad vertical puesto que Europa es una unión de minorías que, afirma, fue fundada sobre el principio de subsidiariedad que confiere importancia no solo a los estados sino también a regiones y municipios.

En referencia a la situación internacional ha lamentado la posición de Europa en diversos conflictos: "No hemos hecho nada, absolutamente nada por la dramática tragedia entre Israel y Palestina, y todavía menos estamos haciendo por lo que respecta a la guerra de Israel con Estados Unidos en Irán", ha dicho, pese a que ha destacado la unión acerca del conflicto en Ucrania.

DUCH

Duch ha puesto en valor la figura de Prodi y su contribución al proyecto europeo y ha remarcado que la UE se encuentra hoy día ante dos opciones: "Evolucionar suficientemente para hacer frente a los retos inmensos de un mundo muy diferente, o emprender el camino de la irrelevancia, poniendo en peligro todo lo que hemos conseguido en las últimas décadas".

En este sentido, ha asegurado que Catalunya "como sociedad plenamente europea y europeísta" lo tiene claro y quiere contribuir a una unión digna.

GAY

Gay ha resaltado el 9 de mayo y la fundación de la UE como "uno de los momentos más lúcidos" de la historia europea que dio inicio a una experiencia política que ha calificado de excepcional.

Como representante de la Diputación de Barcelona ha puesto en valor que los municipios deben estar representados allí donde se deciden las políticas y que Europa será más fuerte si es más cercana: "Ante el presente que vivimos, la respuesta pasa por más Europa, por más políticas comunes, por más democracia, por más igualdad", ha sostenido.

Por otra parte, durante el acto, Szapiro y Barrera han moderado un diálogo con diversos estudiantes que han expuesto sus experiencias durante el programa de intercambio Erasmus.