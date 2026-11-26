La ministra de Inclusión, Elma Saiz; el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa; la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret; la número 2 por Barcelona, Eva Granados; y la secretaria general de Igualdad, Sònia Guerra - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha apelado este jueves al voto de las mujeres en las elecciones generales, para que los derechos conquistados en materia de igualdad no retrocedan: "Cada derecho que tenemos hoy lo ganó una mujer que fue a votar", ha afirmado el presidente de la Generalitat y primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa.

El partido ha organizado este jueves un acto monográfico sobre los derechos de las mujeres con motivo del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y ha alertado sobre el impacto que un Gobierno de PP y Vox puede tener sobre los avances en los derechos de las mujeres.

Han participado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la cabeza de lista al Senado, Raquel Sánchez; la número 2 de la candidatura del PSC por Barcelona, Eva Granados; la eurodiputada y exministra de Igualdad, Leire Pajín, y la número 1 por Tarragona, Ione Montalvo, entre otras.

Han puesto el foco, principalmente, en la igualdad y los derechos en el ámbito laboral; en la cultura y la memoria, y en la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

NADA ESTÁ CONQUISTADO "PARA SIEMPRE"

Illa ha afirmado que "ningún derecho está conquistado para siempre" y que aquello que se ganó en las urnas, en las urnas debe defenderse ejerciendo el derecho al voto.

Ha llamado a participar pensando en las mujeres que abrieron camino, citando a varias referentes del ámbito cultural, social y laboral; pensando en las mujeres de hoy en día, y también en las mujeres del mañana.

"Votamos también por las mujeres de mañana, las hijas y las nietas, para que ellas tengan derecho a tomar sus propias decisiones. Así que, el domingo, a votar", ha expresado.

SAIZ CUESTIONA EL COMPROMISO DEL PP

La ministra Saiz ha alertado de los avances que están en riesgo si el PP gobierna junto a Vox: "Estás uniendo tus siglas a alguien que niega la violencia machista", ha reprochado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Pero ha añadido que no solo Vox cuestiona la igualdad, porque el PP no ha expulsado del partido al alcalde de Móstoles (Madrid), imputado en una investigación judicial por presunto acoso laboral y sexual tras una denuncia interna de 2024, y que tiene el respaldo público de su partido: "Es inasumible, es inaceptable".

Además, ha lamentado la falta de propuestas de igualdad en el programa electoral del PP: "¿Sabéis cuántas medidas tiene? Una. ¿Sabéis cuántas medidas tiene nuestro programa electoral? Tiene más de 77 medidas".

ELIMINAR EL MINISTERIO DE IGUALDAD

También ha criticado la voluntad de la derecha de eliminar el Ministerio de Igualdad y su oposición a medidas como el aumento del SMI, la revalorización de las pensiones o el ingreso mínimo vital, que son prestaciones que perciben mayoritariamente las mujeres: "Ser feminista es no oponerse" a estas medidas.

Y Saiz ha llamado a la movilización, pidiendo que las mujeres tengan en cuenta que en el "ratito" que se usa para votar a los socialistas este domingo, están en juego cuatro años de más avances en derechos.

SÁNCHEZ: AVANCES "EN RIESGO"

Raquel Sánchez, por su parte, ha avisado de que lo que han impulsado los socialistas en materia de igualdad es muy fácil de perderlo: "Hay quien quiere darlo por perdido, amortizado, y por lo tanto todo eso está en riesgo", y ha pedido no bajar la guardia.

Ha señalado la educación en valores es clave para la igualdad entre hombres y mujeres, y es necesario que se impulse "desde los primeros años" en las escuelas, especialmente en un momento en que ve cuestionados estos principios por parte de algunos jóvenes.

"Hay muchos jóvenes que, si hablas con ellos, por la influencia de las redes, consideran que las mujeres se han pasado de frenada con esto del feminismo, y a veces te lo dicen abiertamente, chicos jóvenes", ha expresado.