Illa y Aragonès destacan que la Generalitat y las instituciones tengan una "visión inclusiva"

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa (i) y el expresident de la Generalitat Pere Aragonès (d) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente Pere Aragonès han destacado que la Generalitat y las instituciones tengan una "visión inclusiva" ante un momento global que consideran que se cuestiona la democracia e Illa ha remarcado que vio en el mandato del republicano un concepto no patrimonial de la Generalitat.

Lo han dicho en el acto de entrega del fondo del expresidente Aragonès al Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), junto a la directora del archivo Pilar Cuerva y la consellera de Cultura Sònia Hernández, un acto que ambos han calificado como de normalidad, solidez y transparencia institucional.

Illa ha tildado la Generalitat como pieza clave del andamiaje institucional del autogobierno de Catalunya y ha agradecido a Aragonès su sentido institucional con el traspaso "modélico" en la documentación con el cambio de presidencia (tanto en cuestiones económico-financieras como estratégicas y de decisiones pendientes de tomar) y en el que llama concepto no patrimonial de su gestión al frente del Govern.

El socialista ha defendido que haya líneas de continuidad entre los diferentes ejecutivos y, en el caso de la legislatura actual, lo ha ejemplificado en el Pacte Nacional per la Llengua o la ley del Estatuto del Municipio Rural: "Es normal que ocurra, y es bueno que ocurra".

Illa también ha agradecido a Aragonès la documentación "bien preparada y trabajada" y también la conversación que tuvieron ambos durante la sesión de traspaso de trabajo, la cual se prolongó durante varias horas, en la que explica que el republicano le comentó y subrayó su visión sobre la misma.

ARAGONÈS

Aragonès ha tachado de "necesidad" que las instituciones sean inclusivas y a la Generalitat como la expresión de voluntad de autogobierno de Catalunya.

Ha expresado que gobernar la Generalitat es "el mayor honor" que un ciudadano de Catalunya puede tener y se ha mostrado muy honorado de entregar su documentación de su etapa al frente del ejecutivo catalán.

"La historia de la Generalidad de Catalunya es una historia absolutamente indisociable de la lucha por la libertad de nuestro país", ha dicho.

El republicano ha agradecido el trabajo del Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) y lo ha calificado como uno de los archivos de instituciones de gobierno subestatales de Europa "más accesibles".

VISIÓN DE LA NACIÓN

Illa ha insistido en una proyecto colectivo del concepto de nación "naturalmente con visiones diferentes" pero con un nivel mínimo de inclusividad en que toda la ciudadanía se pueda sentir partícipe.

Aragonès, por su parte, ha apostado por continuar preservando la idea de "Catalunya como un solo pueblo", como una comunidad entre personas que se reconoce a si misma igual en derechos y deberes bajo un proyecto colectivo.

"Una nación es un conjunto de personas que comparten un proyecto colectivo y también lo hacen de una lengua, una cultura, que en cada momento del tiempo es diferente, pero no se entendería la voluntad de autogobierno y libertad del pueblo catalán demostrada a lo largo de los siglos, por tanto la historia de la Generalitat, sin una sociedad cohesionada en torno a una idea de un nosotros compartido".