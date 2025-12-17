Illa asegura que en 2026 será efectiva la amnistía a Puigdemont: "Lo he pedido desde el primer día"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que 2026 será el año en que se hará efectiva la Ley de Amnistía a los líderes del 'procés', y en concreto al expresidente del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont: "Quiero que en el 2026 se haga efectiva la amnistía. Estoy seguro de que va a pasar esto. Lo he pedido desde el primer día que soy presidente de Catalunya".

Lo ha afirmado este miércoles durante la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a la pregunta de la líder de Junts en la Cámara, Mònica Sales, en la que el presidente ha añadido que, si se da, será un "paso adelante muy importante" para todos.

Illa ha sostenido que es "lo que merece y reclama la sociedad catalana", pero también la sociedad española, y que él, por su parte, está haciendo y hará todo lo que esté en su mano para que sea efectiva.

"Me gustaría que este fuera un espíritu y un deseo compartido por toda la Cámara, por todos los 135 diputados, porque, tengamos el pensamiento que tengamos, Catalunya es un país plural, donde creo que tenemos derecho a estar todos", ha valorado, en respuesta al líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové.

"PROMETER MUCHO Y CUMPLIR POCO"

Durante la sesión de control, Junts ha recriminado a Illa haber renunciado a gobernar con decisión y a liderar con ambición, en palabras de Sales, prometer mucho y cumplir poco, y no poder ofrecer resultados tangibles.

"Prometió estabilidad y, descontando su propaganda, lo único que ofrece es parálisis. En definitiva, ningún resultado. Ha renunciado a gobernar y espera siempre las órdenes del PSOE", ha lamentado, y ha señalado problemas en el acceso a la vivienda, en Rodalies y la falta de concreción en la financiación singular para Catalunya.

Illa ha respondido que cree que en 2025 se han hecho las cosas bien, que en 2026 se harán mejor, y ha criticado que Junts se opusiera en el Congreso a regular el alquiler de temporada y tumbara el techo de déficit del Gobierno: "Algunas votaciones suyas han impedido que Catalunya tenga más recursos", ha asegurado.

SIN PRESUPUESTOS

Por su parte, Jové ha señalado a Illa la falta de Presupuestos para 2026, consecuencia, a su parecer, de no haber cumplido con compromisos como la financiación singular y de --textualmente-- ligar su futuro al del Gobierno: "En esas latitudes, a los suyos, las cosas no les van demasiado bien".

El presidente ha replicado que no es cierto que todo vaya mal, y que él está comprometido en cumplir "estrictamente los acuerdos de investidura" con ERC y con los Comuns, y se ha referido concretamente a la financiación singular.

"Estamos trabajando en uno de los acuerdos más relevantes en materia de financiación. Y sudaremos la camiseta. Estamos trabajando incansablemente y creo que las cosas nos irán bien, pero hay que seguir trabajando", ha garantizado.