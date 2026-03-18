Illa asegura que se aprobarán unas nuevas cuentas: "Habrá Presupuesto en Catalunya"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, antes de la sesión de control de este miércoles en el Parlament - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado convencido de que conseguirá aprobar unos Presupuestos, tras haber tenido que acordar con ERC la retirada del proyecto de cuentas públicas que debía someterse a su primera votación este viernes: "Habrá Presupuesto en Catalunya. Porque hoy hemos llegado a un acuerdo para que haya un Presupuesto en Catalunya".

Lo ha dicho durante la sesión de control este miércoles en el Parlament, en respuesta a las preguntas de Junts, ERC, los Comuns y PSC-Units sobre esta cuestión, pocas horas después del acuerdo entre socialistas y republicanos para la retirada del proyecto.

Illa ha querido responder así a los reproches de Junts ante esta situación, y han dicho que, de la misma forma que se evitó una repetición electoral y se ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica, habrá unas nuevas cuentas públicas.

"Es el momento de la política en mayúsculas, no de la política de chimenea estrecha, corta mirada y vuelo bajo", ha reflexionado el presidente, ante las críticas de Junts, a los que les ha reprochado el estado en que se encontró a Catalunya cuando llegó a la presidencia y su papel como principal partido de la oposición.

"EL FRACASO DEL DRAGON KHAN"

Junts, por su parte, ha tachado de fracaso, desbarajuste, irresponsabilidad, inestabilidad y espectáculo lo sucedido estos últimos días, y ha acusado al presidente de haber "jugado con el país", en palabras de la presidenta del grupo, Mònica Sales.

"Presidente Illa, usted ha jugado con el país. Retirando los Presupuestos ha hecho un papelón que se hubiera podido ahorrar. El país no puede permitirse este vodevil. Ha regresado el fracaso del Dragon Khan", ha dicho, en referencia a la inestabilidad de los gobiernos durante el tripartit en la década de los 2000.

Le ha reprochado al presidente haber presumido de responsabilidad y estabilidad por la retirada de las cuentas cuando presentó el proyecto a la Cámara sin tener los votos garantizados, y de haber generado presión sobre la sociedad civil y los funcionarios jugando "con las angustias y el sufrimiento de la gente", y ha elevado la crítica a otras cuestiones.

"¿De qué estabilidad habla, presidente? ¿De la estabilidad de los trenes? ¿De los maestros? ¿De los agricultores? ¿De los médicos? Retira los Presupuestos, pero no retira los problemas del país. Tiene a los docentes y a los médicos en la calle. A los usuarios de Rodalies tirados en los andenes. A los agricultores y autónomos contra las cuerdas", ha lamentado.

ACABAR EL CAMINO CON ERC Y COMUNS

Por su parte, el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha agradecido el "gesto" de retirar las cuentas del presidente para dar más tiempo a la negociación y a avanzar en los pactos de investidura, y ha citado el traspaso de la gestión del IRPF a la Generalitat, para el que esperaban un gesto claro, ha dicho, que no ha llegado en estas semanas.

Ha añadido que su partido ha rechazado la presión que se le ha ejercido estas semanas para que dieran el visto bueno a las cuentas, y que siempre condicionan nuevos pactos al cumplimiento de los anteriores, pero si hace falta adaptándose y siendo flexibles: "Como hemos demostrado sobradamente a lo largo de estos meses".

"Nosotros queremos unos Presupuestos para seguir avanzando en soberanía, para defender los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía, para impulsar y garantizar los acuerdos a los que llegamos. ¿Nos ponemos a ello, presidente?", ha finalizado Jové.

Illa ha recogido el guante y ha dicho que quiere un acuerdo con los republicanos: "Por supuesto que nos ponemos a ello, señor Jové, y con convicción. A mí me gusta terminar el camino con quien lo empiezo. Mi investidura es un camino que empezó con el apoyo de su grupo y del grupo de los Comuns. Yo acabo el camino con quien lo empiezo".

Ha insistido en que honrará y cumplirá todos los compromisos que ha firmado para ser presidente, que no le sabe mal retirar el proyecto de Presupuestos por responsabilidad y para "generar un marco de estabilidad", y ha matizado que sí que entró las cuentas al Parlament con un acuerdo, el que alcanzó con los Comuns, además del que firmó con sindicatos y patronales.

PRESUMIR DE DESACUERDOS

De forma similar ha respondido Illa a la CUP, que le ha reprochado no haber estado a la altura de Catalunya y de funcionar como funcionan los ayuntamientos con mayoría absoluta, en palabras del diputado Xavi Pellicer, que también ironizado con que Illa ha "presumido de haber llegado a desacuerdos".

"No tengo ningún problema cuando veo voluntad real de llegar a acuerdos, de dar más tiempo a las formaciones políticas que, haciendo un ejercicio de responsabilidad que agradezco, me lo piden. Ninguno. Y no me gusta presumir de nada. Me gusta trabajar e intentar sacar el país adelante", ha replicado el presidente.

Finalmente, en respuesta al presidente de PSC-Units, Ferran Pedret, ha valorado muy positivamente el acuerdo con ERC y ha dicho que es momento de "poner por delante los intereses del país", honrando los acuerdos de investidura e impulsando políticas con las fuerzas progresistas.