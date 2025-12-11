Illa asegura que defenderán "hasta el final" a la flota pesquera catalana en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig (d), en una reunión con el sector porcino, en el Palau de la Generalitat, a 9 de diciembre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el Govern defenderá "hasta el final" a la flota pesquera catalana en las negociaciones que han comenzado este jueves en Bruselas y que determinarán sus condiciones para 2026.

"Estamos al lado de la flota catalana, referente en sostenibilidad. La defenderemos hasta el final", ha afirmado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

En el mismo mensaje, Illa ha señalado que "el futuro de la flota pesquera está en juego" y ha defendido que el Govern colabora en las negociaciones con una posición valiente, rigurosa y basada en la justicia territorial.