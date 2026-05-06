Illa asegura que las economías desiguales "no funcionan" y celebra la equiparación del tercer sector

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una foto de archivo de Europa Press. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que las economías con niveles de desigualdad crecientes "no funcionan" y ha celebrado el acuerdo para la equiparación salarial del tercer sector social de Catalunya.

Lo ha dicho en su discurso tras la firma del acuerdo entre patronales, sindicatos y Generalitat, que se ha celebrado este miércoles por la tarde en el Palau de la Generalitat.

El acuerdo contempla condicionar la subida de tarifas a las entidades sociales a su compromiso con la equiparación salarial para incentivarlas a subir sueldos, con una inversión de 150 millones de euros anuales hasta 2029 por parte del Govern.

El presidente ha apuntado que las políticas de austeridad tras la recesión de 2008 causaron, entre otros, que se congelasen salario, y que acuerdos como este buscan revertirlo: "No quiero mirar atrás, quiero mirar hacia delante", ha dicho.

UN ACTO DE JUSTICIA

Illa ha defendido que la medida es un acto de justicia y "la inversión más ambiciosa de la historia del Govern de Catalunya" en las condiciones laborales de los profesionales del sector social catalán.

Ha celebrado el diálogo entre las partes firmantes y ha señalado que las patronales son "los primeros defensores interesados", ya que su principal recurso es tener buenos profesionales, y ha dicho que la desventaja salarial supone una merma competitiva.

El presidente catalán ha remarcado también que la medida necesita progresividad y ser gradual, en referencia a la idea de desplegarla en un plazo de 4 años: "Las cosas se tienen que hacer, a veces, poco a poco, pero se tienen que hacer".

CALIDAD Y ESTABILIDAD

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha afirmado que no puede haber calidad de atención sin estabilidad laboral, y ha dicho que la fortaleza de los servicios sociales es donde se mide el "compromiso real" de la sociedad.

Martínez Bravo ha lamentado también que el sector social siga siendo percibido, a veces, como un ámbito "de segunda categoría", y ha asegurado que dicha percepción la alimentan, a veces, quienes quieren convertir el ámbito social en el primer objetivo para debilitar el estado del bienestar.

Asimismo, ha agradecido a sindicatos y patronales el trabajo de los últimos meses: "Es un acuerdo que es fruto del diálogo, de la negociación y de la responsabilidad compartida. De entender que, pese a las diferencias, hay objetivos comunes que están por encima de todo".