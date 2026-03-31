Illa asegura que el Govern lleva "la mejor sanidad pública a todos los rincones de Catalunya"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el Govern lleva "la mejor sanidad pública a todos los rincones de Catalunya", después de que el Govern haya aprobado en el Consell Executiu de este martes ampliar el servicio de trombectomía mecánica para tratar ictus 12 horas al día en Lleida y Tarragona.

Lo ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press en el que ha celebrado la extensión de este servicio en los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Arnau de Vilanova de Lleida y ha recordado que este era un compromiso del ejecutivo.

Además, ha añadido que en el 2027, cuando se cuente con los profesionales necesarios formados, se ofrecerá servicio 24 horas todo el año en estos hospitales.