Illa asegura que el PSC estará "a la altura" para aprobar los Presupuestos de la Generalitat

Presentará su candidatura a la primera secretaría del partido, y agradece la "militancia" de Iceta

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha asegurado este domingo que el partido sabrá estar "a la altura de las circunstancias" para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2022, si ERC, Junts y la CUP no logran alcanzar un acuerdo.

Así lo ha dicho durante su intervención en el Consell Nacional del PSC, que formaliza este domingo la convocatoria del Congreso extraordinario para relevar al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en el cargo, y que se celebrará en Barcelona el fin de semana del 18 y 19 de diciembre.

"Lo lógico, lo normal, sería que la mayoría que dio la investidura al presidente Pere Aragonès consiguiera aprobar, o al menos presentar, una propuesta de presupuestos", pero ha subrayado que Cataluña no puede quedarse sin cuentas para el 2022.

También ha llamado a "actuar con ejemplaridad y buscar acuerdos" para abordar la renovación del Síndic de Greuges, así como de otros 112 cargos públicos catalanes que tienen su mandato caducado.

"Empecemos por el Síndic, una institución importante. Renovemos la institución y pongamos una persona que no venga del ámbito político, que pueda desarrollar con ecuanimidad su tarea", y ha opinado que este y los demás nombramientos no se deben demorar más.

Sobre la renovación de instituciones estatales como el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, ha celebrado los pactos entre PSOE y PP para hacerla posible: "Los acuerdos entre Gobierno y oposición son necesarios para avanzar en el fortalecimiento de la democracia".

PRIMERA SECRETARÍA DEL PSC

Illa ha confirmado que optará a relevar al actual primer secretario del PSC, Miquel Iceta: "Presentaré mi candidatura a la primera secretaría del partido", ha dicho, un anuncio que ha despertado aplausos por parte del público.

"Estaré siempre donde el partido me lo pida, y creo que en este momento, con mucho orgullo y mucho honor, si me dais la confianza me ofrezco a liderar el PSC", ha añadido.

A Iceta, le agradecido su trabajo en el cargo: "Muchas gracias por tu militancia, por ser siempre el primer militante del PSC, por marcar siempre en tiempos difíciles el camino".

BADALONA Y MADRID

En cuanto a la moción de censura contra el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, que permitirá situar al socialista Rubén Guijarro como primer edil, ha dicho que el procedimiento "no es nada personal contra nadie, sino que es un acto de servicio" a la ciudad.

Y después de que el portavoz adjunto de la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, haya ganado este viernes las primarias a la Secretaría General del PSOE-M, ha augurado que hace falta "la voz potente y clara del socialismo para combatir el oportunismo y egoísmo" en la Comunidad de Madrid.