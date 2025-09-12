Illa asegura que trabajan "con persistencia" por la oficialidad del catalán en Europa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto de la delegación del Govern en Francia por la Diada - ARNAU CARBONELL

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que trabajan "con persistencia" para que el catalán sea oficial en la UE.

"Lo hacemos con persistencia, lo hacemos de la mano del Gobierno de España y lo hacemos con la seguridad de nuestra petición", ha destacado desde París en el acto celebrado en la delegación del Govern en Francia con motivo de la Diada, donde se ha mostrado convencido de que se logrará.

En el marco del viaje oficial de Illa a la capital francesa, ha defendido que la identidad catalana es abierta, enriquecedora e inclusiva, en sus palabras, y que forma parte "de un país plural y diverso que es España y de un espacio público compartido que es esencial en estos momentos, que es Europa".

"Celebramos, en primer lugar, la identidad catalana, la personalidad política de Catalunya, que encuentra su expresión más plástica, gráfica y explícita en la lengua catalana, en la cultura, pero sobretodo en la lengua catalana", ha apuntado.

Sobre los que alertan que los que llegan a Catalunya son una amenaza y ponen en riesgo la identidad catalana, Illa lo ha negado al asegurar que si se les acoge e integra la enriquecen.