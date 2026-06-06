Illa asiste a la recepción de los Reyes a León XIV

El presidente Salvador Illa saluda al Papa - CASA DE S.M. EL REY

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asistido este sábado en Madrid a la recepción que han ofrecido los Reyes al Papa León XIV, en la primera jornada de la visita del pontífice a España, informa el Govern.

El Papa León XIV ha sido recibido con honores por los Reyes Felipe VI y Letizia junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía a su llegada al Palacio Real de Madrid para el que será el primer acto oficial de la agenda de su visita a España, la primera de un Pontífice desde la que realizó Benedicto XIV en 2011.

Los Reyes, acompañados por sus hijas, han mantenido un encuentro con el Papa en el Salón de Gasparini, tras lo cual ha tenido lugar el saludo en el Salón del Trono a las autoridades asistentes al acto institucional.