Illa y Calvo abogan por preservar los órganos consultivos de la "confrontación político-ideológica"

El President De La Generalitat, Salvador Illa, Ha Encapalat La Reunió Setmanal Del Consell Executiu. Fotografies: Rubén Moreno / Albert Fornós - Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, han abogado por preservar y mantener los órganos consultivos y alejarlos de la "confrontación político-ideológica", cuyos terrenos, según el presidente catalán, están muy de moda actualmente.

Lo han expresado en el acto 'La función consultiva de la democracia' celebrado este martes en el Palau de la Generalitat para celebrar los 500 años del Consejo de Estado, y que ha contado con una ponencia del catedrático en Derecho en la Universitat de Barcelona (UB), Tomàs Font, y una ponencia de Illa y Calvo moderada por la periodista Àngels Barceló.

También han asistido diversas autoridades del Ejecutivo catalán, el delegado del Gobierno en Catalunya, Jorge Crespín y la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.

"IMPORTANTE Y NECESARIO"

Sobre el Consejo de Estado, Illa ha reconocido que es un órgano "importante y necesario" que conoció de primera mano en su etapa como Ministro de Sanidad durante la pandemia, en cuya época Calvo era la vicepresidenta del Gobierno.

El presidente catalán ha reconocido que el contexto actual obliga a actuar rápido en según qué situaciones y ha abogado por "parar y pensar" qué hacer para hacerlo bien, momento en el que los órganos consultivos adoptan un papel importante al contar con puestos cualificados que analizan con rigor y dan la garantía.

En este sentido, Calvo ha explicado que a los consejos consultivos se les exige una "alta cualificación técnica", lo que permite resolver rápido y bien, aunque ha reconocido que a menudo sería mejor contar con más tiempo para emitir dictámenes, si bien la urgencia no merma su calidad.

"AYUDA A HACER LAS COSAS MEJOR"

Illa ha afirmado que los órganos consultivos ayudan a hacer las cosas mejor y su función no es entorpercer, sino ayudar al rigor y prestigio de las instituciones.

Por otro lado, Calvo ha reconocido que los dictámenes del Consejo de Estado deberían ser más accesibles a la ciudadanía y ha celebrado que actos como el de este martes pueden ayudar a ello.

"GARANTÍA DE CALIDAD DEMOCRÁTICA"

Por su parte, Bonet ha afirmado que la función consultiva representa una "garantía de calidad democrática y de buen gobierno" en un contexto actual que, según ha reconocido, genera complejidad e incertidumbre y alimenta la desconfianza hacia las instituciones.

"Lejos de ser un elemento accesorio, esa función consultiva es hoy más que nunca una garantía de calidad democrática y de buen gobierno", ha dicho, si bien ha destacado que la democracia no consiste únicamente en decidir, sino en decidir bien.