Illa: Catalunya "está y estará siempre al lado" del Papa en un mundo en el que peligran los DD.HH.

El presidente Salvador Illa en la visita a la exposición 'Gaudí. La Sagrada Familia y Barcelona' - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su felicidad por la visita del Papa a Catalunya, y ha asegurado que en un mundo en el que peligran los derechos humanos Catalunya "está y estará siempre al lado" de León XIV.

En la inauguración de la exposición 'Gaudí. La Sagrada Familia y Barcelona' en el Palau Robert, que ha coincidido con el día que se ha oficializado la agenda de la visita del Papa, ha afirmado que es una visita que tiene "mucho significado" en un momento en el que peligra lo más elemental, como son los derechos humanos.

Illa ha afirmado que es una gran oportunidad para mostrar que Catalunya es "tierra de derechos humanos, es tierra de convivencia, es tierra de solidaridad, es tierra de acogida y es tierra de dignidad para todas las personas".