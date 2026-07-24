Illa celebra el acuerdo para acelerar la VPO y dice que aprovecharán toda "oportunidad" en vivienda

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, preside la reunión del Govern, a 21 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el acuerdo alcanzado con los Comuns para un proposición de ley que acelere la construcción de vivienda de protección oficial (VPO): "Allí donde haya una oportunidad para hacer vivienda protegida, la aprovecharemos".

Ha explicado que se impulsará la reconversión de oficinas, hoteles, aparcamientos y locales comerciales y que se facilitará la ampliación de edificios para incrementar la oferta donde más se necesite: "Más vivienda protegida, más rápida y para siempre", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este viernes, el Govern y los Comuns han presentado un acuerdo para reconvertir oficinas y locales comerciales en VPO y para aumentar la edificabilidad de viviendas en desarrollos urbanísticos por consolidar, entre otras medidas, para sumar hasta 20.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos 4 años.