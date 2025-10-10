Illa celebra el alto el fuego en Gaza y espera que se encuentre una "solución estable y justa"

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este viernes el alto el fuego en Gaza y espera que se encuentre una "solución estable y justa en la línea de los dos estados, del estado de Israel y el de Palestina".

"Esperamos que haya la liberación de los rehenes, esperamos que haya un alto al fuego que se consolide y que pueda entrar lo antes posible toda la ayuda humanitaria que es necesario que entre en Gaza, que se acabe con este genocidio", ha destacado al inicio de un acto en el Palau de la Generalitat.

Tras asegurar que los actuales acontecimientos van en la buena dirección, ha reiterado el compromiso del Govern y del resto de las administraciones en ayudar "en todo lo que se pueda".