Illa celebra que "Catalunya se ha activado" y pide dejar de lado el pesimismo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este jueves que "Catalunya se ha activado" y ha pedido dejar de lado el pesimismo y hablar de las oportunidades que generan los cambios socioeconómicos actuales.

Lo ha dicho en la presentación del informe anual de la economía catalana, donde también han participado la consellera de Economía, Alícia Romero; el director general de Análisis y Prospectiva Económica, David Lizoain; la miembro del Consell Assessor per la Productivitat i el Lideratge Econòmic Jennifer Ruiz-Valenzuela y el catedrático Ignasi Beltran de Heredia.

Illa ha dicho que muchas veces "la conversación pública pone el foco en los riesgos que plantean estos cambios" y ha lamentado que esta actitud genera sentimientos negativos en la sociedad.

Sin embargo, considera que tampoco se puede caer en la autocomplacencia, ya que "no hay error más peligroso" que esta autocomplacencia y el conformismo.

El presidente cree que "Catalunya está en marcha y funciona bien" y ha llamado a decidir si se quiere estar del lado de la gente que busca soluciones o de la que está en la queja permanente y el ruido.

ACTIVACIÓN

Para Illa, la activación de Catalunya se debe al cambio de política institucional desde su investidura en agosto de 2024, que inició "un nuevo tiempo basado en la estabilidad" institucional.

Además, ha asegurado que la mejora económica también se debe a la recuperación de la autoconfianza y de la confianza de actores externos, por la seguridad jurídica y el entorno previsible que considera que ofrece Catalunya.

Ha añadido que su Govern tiene un "modelo claro de país": que sea el mejor lugar de Europa para vivir y generar bienestar para toda la población.

Illa ha explicado que también se debe al talento en Catalunya y a que las instituciones están al "máximo rendimiento", y ha puesto como ejemplo la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat y el proyecto de reforma de la administración pública.