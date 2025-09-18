Illa celebra la inversión de Aena en el Aeropuerto de Barcelona: "Es un gran paso como país"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, con un presupuesto de unos 13.000 millones de euros en toda España entre 2027 y 2031 para adaptarse a la demanda y que contempla destinar más de 3.000 millones (un 23% del total) al Aeropuerto de Barcelona.

"Celebro que el Gobierno haya aprobado un plan de inversiones en el conjunto de los aeropuertos para conectarnos con el mundo. Es un gran paso como país que podamos mejorar nuestras infraestructuras de conectividad", ha destacado Illa en la inauguración de la primera fase del Campus Hipra en Girona.

En ese quinquenio, se implementarán actuaciones orientadas a alcanzar la capacidad del campo de vuelo de 90 operaciones/hora, adaptar la capacidad del Lado Tierra y convertir a la infraestructura en un "referente de sostenibilidad".

"Queremos una Catalunya centrada en la generación de prosperidad y en estar bien conectada con el mundo para estar en el circuito del talento, tener impacto mundial", ha apuntado Illa.

Ha añadido que convertir el Aeropuerto en un 'hub' intercontinental y en un referente de sostenibilidad medioambiental "es un paso imprescindible para generar prosperidad en Catalunya, España y Europa".