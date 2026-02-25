Illa celebra la visita del Papa a Catalunya en junio: "Le recibiremos con los brazos abiertos"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado y agradecido la visita que el papa León XIV realizará a Catalunya los días 9 y 10 de junio de este año: "Como presidente de la Generalitat de Catalunya agradezco este gesto del Santo Padre visitando Catalunya y le hago saber que le recibiremos con los brazos abiertos".

En un vídeo difundido por el Govern este miércoles, Illa ha calificado de buena noticia la visita "para la comunidad cristiana de Catalunya y para el conjunto de la sociedad catalana".

Ha dicho que será una "magnífica forma" de celebrar el año Gaudí (que conmemora el 100 aniversario del fallecimiento del arquitecto catalán Antoni Gaudí) y de inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

VALORES UNIVERSALES

Para Illa, León XIV representa los valores humanos universales, la solidaridad y la convivencia, valores que son "compartidos ampliamente por la sociedad catalana".

El Sumo Pontífice visitará Barcelona tras haber ido a Madrid, del 6 al 8 de junio, y tras los actos en la capital catalana se trasladará a la Islas Canarias, donde visitará Tenerife y Gran Canaria, ha informado oficialmente este martes el Vaticano.