Illa en el cierre del curso del Consorci per a la Normalització Lingüística: "El catalán es de todos"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el cierre del curso del Consorci per a la Normalització Lingüística - GOVERN

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado este jueves que "el catalán no es de nadie, es de todos y todas" en el cierre del curso académico del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

"Cada vez que sumamos a un nuevo hablante de catalán, el catalán se enriquece", ha recalcado acompañado del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, según un comunicado del Govern.

Tras reivindicar que Catalunya es tierra de acogida, ha asegurado que la lengua "no pertenece a ninguna ideología, el catalán pertenece a las personas" y ha felicitado al alumnado por el compromiso que tienen para conocer mejor e integrarse en Catalunya.

"El catalán no divide, une", ha reivindicado Illa que, dirigéndose a los alumnos que han terminado el curso, ha añadido que aprender una lengua no significa renunciar a su identidad.

Vila ha animado a los presentes a seguir aprendiendo y usando la lengua siempre que puedan "sin miedo a equivocarse porque cada error es un paso adelante".

"El futuro de la lengua, como el futuro del país, sólo será próspero y brillante si lo construimos conjuntamente", ha subrayado.

PLAZAS

En este curso ha habido un incremento de inscripciones al CPNL: el número de plazas ha llegado casi a las 150.000, que se han repartido en más de 6.000 cursos, un 18% más que el anterior.

El nivel que ha tenido una oferta más amplia ha sido el A2, que ha superado las 83.000 plazas, y también destaca el incremento del 25% respecto al año anterior de las inscripciones al B1.

La ocupación de las plazas ofrecidas ha superado el 93%, y además de la oferta general, el CPNL ha impulsado más de 500 cursos coordinados con organizaciones que permiten completar la oferta de formación, especialmente en los niveles A1, A2 y C2.