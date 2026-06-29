Illa, Collboni y Hernández asisten a la inauguración del 50 Festival Grec de Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y la consellera de Cultura, Sònia Hernández en la inauguración del 50 Festival Grec de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, asisten la noche de este lunes a la inauguración del 50 Festival Grec de Barcelona con el clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill 'L'òpera de tres rals' dirigida por Marta Pazos.

El estreno de la edición del Grec también ha contado con la presencia de los tenientes de alcalde Laia Bonet y Albert Batlle, el concejal de Cultura Xavier Marcé y una nutrida representación del mundo cultural.

Protagonizada por Nao Albet, Miriam Moukhles, Marta Bernal, Eduard Farelo, Júlia Truyol y Roc Bernadí, 'L'òpera de tres rals' servirá para conmemorar también los 50 años del Teatre Lliure --la obra abrirá su temporada en septiembre--.

La edición del 50 aniversario contará con directores como Calixto Bieito, Florentina Holzinger, Angelica Liddell, Romeo Castelluci y Àlex Rigola, la coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker, la compañía Mal Pelo, los conciertos de Yerai Cortés, Sébastien Tellier y Raül Refree y una obra de Christiane Jatahy con Wagner Moura ('Narcos') como protagonista.

El festival conmemorará el centenario de Antoni Gaudí con una colaboración inédita con la Sagrada Familia de Barcelona, que será el escenario del concierto 'Arrels de llum', y contará con una película documental integrada por cuatro cortometrajes sobre el 50 aniversario, que han sido encargados a Sílvia Munt, Núria Giménez Lorang, Jaume Claret Muxart y Marc Salicrú.

De los 99 espectáculos (43 de teatro, 19 de música, 22 de danza, 7 de circo, 4 de cine y 4 instalaciones) con los que consta esta edición del Grec, 38 son coproducciones y 45 están liderados por mujeres.