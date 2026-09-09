Illa comparecerá en el Parlament el 23 de septiembre para informar sobre PISA

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 31 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparecerá el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 9 horas, en el pleno del Parlament para informar sobre el error en la muestra que excluyó a Catalunya del informe PISA.

La Junta de Portavoces de la Cámara catalana ha aprobado la solicitud de comparecencia a petición propia hecha por Illa así como el resto de peticiones que estaban sobre la mesa por parte de los grupos de la oposición.

Illa podrá comparecer sin límite de tiempo en el pleno, no está previsto que lo haga la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, y los grupos dispondrán de 15 minutos para responder y de un segundo turno de 5 minutos.