Illa se compromete a seguir ayudando a Ucrania: "Nos están defendiendo a nosotros"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visita junto a la monja Sor Lucía Caram el destacamento 10 de la Guardia Fronteriza de Ucrania, con el que el Convent de Santa Clara colabora con el envío de ambulancias, vehículos y material médico - GOVERN

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido este viernes, en una atención a los medios antes de finalizar su viaje institucional a Kiev (Ucrania), a seguir brindando apoyo desde el Govern a Ucrania, en ámbitos como la ayuda humanitaria, la atención sanitaria y la acogida de afectados por la guerra.

"Defendiéndose ellos, nos están defendiendo a nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es seguir este esfuerzo de cooperación", ha reflexionado, tras visitar junto a la monja Sor Lucía Caram el destacamento 10 de la Guardia Fronteriza de Ucrania, con el que el Convent de Santa Clara colabora mediante el envío de ambulancias, vehículos y material médico desde Catalunya.

El presidente ha reconocido la labor de Caram y su equipo, y ha subrayado que es una ayuda "que llega donde debe llegar", que es a personas que se juegan la vida para defender los valores de Europa, ha dicho.

Por su parte, Caram ha agradecido la implicación de la Generalitat, y ha advertido de que el conflicto en Ucrania no ha terminado: "Parece que el mundo se ha olvidado de Ucrania, pero lo que no podemos permitir es que Europa se olvide de Ucrania, porque es la frontera de Europa. Ellos se están dejando la vida por nosotros".

EXPLOSIÓN EN EL CENTRO DE KIEV

Illa y Caram han explicado que durante su visita han oído una explosión que ha afectado uno de los cuarteles de la Guardia Fronteriza, por lo que han tenido que interrumpir su visita: "Ahora empezarán a entrar los heridos y se necesita que los que nos estaban recibiendo vayan a atender", ha explicado Caram.

En un mensaje posterior en 'X' recogido por Europa Press, Illa ha condenado el ataque esta tarde de un dron ruso cerca de la catedral de Santa Sofía, en el centro de Kiev: "Es una escalada inaceptable que amenaza a la población civil, al patrimonio y los esfuerzos por alcanzar la paz. La defensa de Ucrania es también la defensa de Europa".

ONG QUE TRABAJAN SOBRE EL TERRENO

Antes de esta visita, Illa se ha reunido con el coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Ucrania, Mattias Schmale, en que han abordado la situación humanitaria y han firmado una declaración conjunta sobre la ayuda de 800.000 euros que la Generalitat aportó al fondo humanitario de la ONU para Ucrania en mayo.

También se ha reunido con los responsables de varias ONG que trabajan en Ucrania: Danish Refugee Council (DRC), Save Ukraine, Charitable Foundation Angels of Salvation (AOS), Relief Coordination Centre (RCC) y Polish Humanitarian Action (PAH).

57,7 MILLONES DESDE 2022

Según datos del Govern, la Generalitat ha destinado, desde el inicio de la invasión rusa, 57.7 millones de euros de apoyo a Ucrania en varios ámbitos, principalmente en asistencia sanitaria con 38,9 millones entre 2022 y 2024, y el sistema sanitario catalán ha atendido a 114 pacientes ucranianos.

Este mes de mayo, el Govern se comprometió a consolidar este apoyo, que se ha concretado con varios acuerdos durante este viaje institucional con las regiones de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv; y la aportación de 800.000 euros al fondo humanitario de Naciones Unidos.

También se ha acordado poner en marcha un programa de formación especializada a profesionales ucranianos para tratar lesiones derivadas de la guerra, y el proyecto CURA (Catalonia-Ukraine Resilience Alliance) con 200.000 euros para reforzar las necesidades energéticas e institucionales del país.

VIAJE INSTITUCIONAL

Con la visita a la misión humanitaria que impulsa Caram, Illa cierra un viaje institucional de apenas 48 horas a Kiev, en que ha reforzado las relaciones institucionales con varias regiones del país, ha explorado vías de colaboración para la reconstrucción del país y ha visitado proyectos humanitarios y sanitarios en los que Catalunya contribuye.

Durante el viaje, que ha compartido en gran parte con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; con su ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha; el presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, y el director general de la Federación de Empresarios de Ucrania, Illichov Ruslan Volodymyrovych, entre otros representantes institucionales.

Tiene previsto desplazarse este mismo viernes hasta la zona fronteriza con Polonia, y desde Varsovia volará este sábado de regreso a Catalunya.