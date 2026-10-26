Illa confía en que el PSOE ganará las elecciones pese a las encuestas: "Estamos en remontada"

El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa - PSC

LLEIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confiado este lunes en que el PSOE ganará las elecciones generales del 29 de noviembre pese a lo que dicen las encuestas: "Estamos en remontada", ha afirmado.

Durante el acto de presentación de los candidatos del PSC en Lleida, Illa ha hecho referencia a la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil este domingo, que se dio aunque la mayoría de los sondeos pronosticaban que se impondría el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro.

"Yo no tengo ninguna duda que la remontada que hemos visto en Brasil de la mano de Lula da Silva la veremos aquí en Catalunya, en España y en Lleida de la mano de Pedro Sánchez y de Cristina Morón", ha afirmado en esta línea.

VOTO PROGRESISTA

El primer secretario del PSC ha pedido que el voto progresista se concentre alrededor del PSC en Catalunya: "¿Quién tira el penalti? ¿El novel, el debutante?", ha afirmado, para situar a Pedro Sánchez como la opción progresista segura tras 8 años de gobierno.

"Toda piedra hace pared en la izquierda, pero sobre todo, como os decía, el penalti que lo tire el que no ha fallado nunca", ha añadido.

Illa, además, ha criticado a Junts por quererse situar en medio de los bloques de la derecha y la izquierda, y ha considerado que "en estas elecciones, abstenerse es una forma de decidir".

Ha añadido que "la neutralidad no es una falsa neutralidad, es tomar partido".

FÈLIX LARROSA

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha mencionado que el Comité de la Vivienda instaurado por el consistorio desde el inicio del mandato acordará este martes "una nueva expropiación en el centro histórico para permitir la construcción de 30 nuevas viviendas para la emancipación juvenil".

También ha destacado que el 1 de octubre el Ayuntamiento de Lleida entregó 121 viviendas nuevas en alquiler asequible en el barrio de Magraners.

El alcalde ha criticado que se haya normalizado que el PP quiera gobernar con Vox, y ha considerado que los populares lo querrán hacer con Aliança Catalana si tienen la opción, también en Lleida.

CRISTINA MORÓN

La cabeza de lista del PSC en Lleida, Cristina Morón, ha dicho que no aceptará "que la libertad de las personas se convierta en una moneda de cambio de un pacto con la extrema derecha".

Ha lamentado los "ataques personales, las descalificaciones y las mentiras" que han afectado a su juicio a la exportavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y excabeza de lista del partido en la provincia, Montse Mínguez, que dimitió tras conocerse que su pareja gestionaba un holding inmobiliario con al menos 30 viviendas.

"Montse sabe que tiene mi afecto y mi respeto y también, como ha dicho el alcalde, quiero darle las gracias también en nombre de la militancia por su trabajo y por su compromiso que ha demostrado todo este año", ha asegurado.

Además, ha criticado que el PP quiera "suprimir las políticas de inmersión lingüística", que quiera suprimir el Ministerio de Igualdad y que quiera reabrir el debate sobre el aborto.