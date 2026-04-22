Illa conoció "hace algunas semanas" la investigación a su jefe de gabinete y defiende mantenerle

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que conoce "desde hace algunas semanas" la investigación a su jefe de gabinete, Eduard Rivas, por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona), y ha defendido que se mantenga en el puesto.

"Me lo dijo y me contó lo que había hecho, y la actitud que vi era la correcta, y por tanto le mantengo la confianza", ha dicho en una entrevista en 'Onda Cero' este miércoles recogida por Europa Press, en la primera ocasión en que se ha pronunciado tras conocerse el martes la investigación.

Ha negado que haberlo sabido desde hace semanas y no haberlo hecho público no ha sido ocultar nada: "Hemos explicado todo lo que hay", y ha subrayado que lo importante es la actitud de Rivas, según él, de absoluta colaboración para que se esclarezcan los hechos lo más rápidamente posible.

Ha defendido que tiene estándares muy estrictos en materia de comportamiento ético, y que a la vez aplica el criterio de justicia: "Está haciendo lo que tiene que hacer, que es colaborar. Y me ha asegurado que actuó en todo momento conforme a las leyes, y por tanto le he ratificado mi confianza".

"No tengo por qué tomar ninguna decisión, al contrario, hemos de esperar a ver en qué se resuelve esto y yo tengo plena confianza en que se va a resolver de una forma satisfactoria para mi jefe de gabinete. Es una persona además que conozco bien", ha añadido.

Según Illa, cuando en su espacio político se ha habido evidencias de que posibles casos de corrupción se ha actuado con contundencia y prontitud, y que es lo que él haría en este caso, incluso apartándolos de la formación: "Si tuviera evidencias de él o de cualquier persona de mi equipo, pues actuaría con contundencia como corresponde en esos casos".