Illa considera una "magnífica noticia" el apoyo de Canarias al nuevo modelo de financiación

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerado una "magnífica noticia" el acuerdo entre el Gobierno central y Canarias que recoge que con el nuevo sistema de financiación autonómica la comunidad autónoma podrá disponer de unos 1.337 millones de euros adicionales.

"Es la prueba de nuevo que el diálogo funciona y es la prueba de nuevo que cuando un gobierno tiene como objetivo la mejora de los servicios públicos, se sienta, habla y llega a acuerdos", ha dicho en declaraciones a los medios desde Vietnam.

Preguntado por si el apoyo de Canarias podría animar a las comunidades gobernadas por el PSOE, como Asturias o Castilla la Mancha, Illa ha expresado que "lo que debería de animar son los números", concretando en los 21.000 millones de euros que el Estado propone distribuir entre las comunidades autónomas.

CRÍTICA AL PP

Illa, que ha remarcado que el PP forma parte del Ejecutivo canario, ha lamentado que cuando los 'populares' han tenido mayorías para mejorar el sistema de financiación no lo han hecho y lanzaban proposiciones abstractas y ambiguas: "Es hacer castillos en el aire y son historias al calor del hogar".

Preguntado por si ve necesario aplazar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este miércoles tal como han solicitado las CCAA del PP, que consideran que no disponen de la información necesaria para analizar la propuesta de reforma del sistema de financiación, Illa ha afirmado que lo que ve necesario es que el modelo de financiación se apruebe "lo antes posible".