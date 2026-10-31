Illa sobre la convocatoria de 'Blocus': "Quien venga a saquear responderá ante la justicia"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Europa Press

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra están preparados ante una nueva convocatoria de 'Blocus' este sábado y la posibilidad de que se produzcan disturbios en Barcelona y otras ciudades catalanas: "Quien venga a saquear responderá ante la justicia, como ya están respondiendo los detenidos del día 24. Y nadie es culpable por su origen", ha apuntado.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este sábado, Illa ha remarcado que son conscientes de las convocatorias para este sábado, coincidiendo con la celebración de la Castanyada y Halloween, una fiesta que, ha dicho, es "de todos y se celebra en la calle".

Los Mossos prevén activar su nivel máximo ante movilizaciones en la vía pública con el objetivo de "blindar" Barcelona, un dispositivo que se iniciará sobre las 15 horas con controles en el transporte público.