Entrega del Premi Justícia de Catalunya a la magistrada Montserrat Comas d'Argemir en el Dia de la Justícia - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la independencia del poder judicial es un "requisito" para garantizar su imparcialidad, y ha asegurado que es trabajo de todos trabajar para que así sea, informa el Govern en un comunicado.

Illa ha presidido este viernes el acto institucional del Dia de la Justícia 2026 junto con el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, en el que se ha entregado el Premi Justícia de Catalunya a la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, la distinción más alta que entrega la Generalitat con la que se ha reconocido su trayectoria profesional marcada por la "defensa de los derechos fundamentales".

Por su parte y con motivo del 25N, Espadaler ha remarcado la necesidad de no revictimizar y de atender con el cuidado necesario a las mujeres víctimas de violencia de género.

"PODER ESENCIAL"

El presidente ha reconocido el peso de la administración de justicia como un "poder esencial para que funcione nuestra democracia", así como un servicio público que ha de ser eficiente y estar al servicio de la ciudadanía.

También ha puesto en valor la creación de 186 órganos judiciales en dos años y el incremento de 82 efectivos de la Fiscalía, un "salto de gigante" tras unos años en los que no se habían creado nuevas plazas.

FENÓMENO 'BLOCUS'

En su intervención, Illa también ha agradecido la colaboración "muy efectiva y eficaz" ante el fenómeno de 'Blocus' y ha reconocido el trabajo que llevaron a cabo la Fiscalía, juzgados de menores y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

"Lo quiero agradecer y reconocer, porque se ha podido responder ante una bola de nieve que se podría haber hecho mucho más grande", ha dicho Illa.