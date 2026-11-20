El presidente de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC, Salvador Illa (i), durante el acto 'Con las pensiones no se juega', a 21 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado la actitud del candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, y sus interrupciones, y le ha acusado de estar "muy obsesionado" con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez.

En una entrevista este viernes en el diario 'Ara' recogida por Europa Press, ha asegurado que en el 'cara a cara' del jueves se mostraron "dos formas de entender España muy distintas", y también dos estilos muy diferentes.

"Un estilo de serenidad y explicación de propuestas y otro estilo muy de interrumpir, casi de no dejar explicar las propuestas del otro. Yo, entre estos dos modelos de España, tengo claro cuál es el modelo que le conviene a Catalunya", ha expresado.

Sobre si faltó contundencia por parte de Sánchez a la hora de defender su gestión, ha dicho que el balance es claro y que los ciudadanos ya lo conocen, y que el presidente se dedicó a hacer propuestas, a pensar en los ciudadanos y "en el futuro", mientras que Feijóo se mostró obsesionado con Sánchez.

"Vi a un Feijóo muy obsesionado con Pedro Sánchez e interrumpiendo mucho, que es una forma de hacer que a mí no me acaba de gustar", ha afirmado.