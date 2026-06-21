Illa critica el nuevo sistema de retorno de migrantes de la UE: "Europa no nació para esto"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. - David Zorrakino - Europa Press

Defiende la regularización como positiva para el conjunto del país BARCELONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado el nuevo sistema de retorno de migrantes aprobado por el Parlamento Europeo, que acelera el proceso de deportaciones y que, ha afirmado, permite crear centros de deportación en terceros países: "Europa no nació para esto", ha lamentado.

En un artículo publicado por el diario 'El País' este domingo, recogido por Europa Press, Illa ha señalado que este reglamento fija una "cifra difícil de aceptar: un Estado que no quiera acoger a un solicitante de asilo podrá no hacerlo a cambio de pagar 20.000 euros", una cifra que considera inmoral y que atenta contra los valores europeos.

El presidente ha defendido que Europa nació "de las ruinas de la guerra" y del dolor de sus propios exiliados y deportados, con la dignidad, la solidaridad y la acogida como valores.

"Una Europa que pone precio a un ser humano y levanta campos más allá de sus fronteras no se protege: renuncia a aquello que la hizo nacer. Y vale la pena recordarlo, porque ningún pueblo, y tampoco Europa, tiene futuro sin acogida, sin solidaridad y sin valores", ha explicado.

Así, ha dicho que Europa no puede ir contra su propia memoria y su futuro aunque, dice, no ignora las preocupaciones de la gente porque quien ve que cuesta encontrar vivienda o que la escuela de su barrio se masifica "tiene derecho a una respuesta", pero sostiene que las dificultades se afrontan con más justicia y no con menos humanidad.

CATALUNYA

Ha añadido que Catalunya tiene 8 millones de habitantes gracias a quienes han venido, y que uno de cada tres niños tiene un padre o una madre nacidos fuera de Catalunya: "Ese es nuestro presente, y será nuestro futuro. Y el futuro no se deporta: se educa, se cuida y se integra", ha dicho.

En este sentido, ha defendido la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno para reconocer derechos a miles de personas que ya eran "parte de esta sociedad" y ha celebrado la posición de España frente a otros países de la UE.

Ha asegurado que la regularización es buena para el conjunto del país: "Catalunya sabe de qué habla. Ya fuimos capaces, hace medio siglo, de integrar a quienes llegaban de toda España, y tuvimos entonces la sabiduría de decidir que no habría dos Catalunyas".

Por ello, ha afirmado, Catalunya estará siempre del lado de la acogida porque los valores humanos "no se compran ni se venden".