Illa se defiende de las acusaciones de corrupción de la oposición: "Actúo con toda transparencia"

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Junts, ERC, PP, Vox y Comuns le preguntan por la campaña del PSC de 2024, Zapatero y Huawei

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha defendido este miércoles de las acusaciones de corrupción de los partidos de la oposición en el Parlament por las investigaciones sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sobre el PSOE en el 'caso Leire Díez': "Actúo con toda transparencia, doy todas las explicaciones".

Lo ha hecho después de que Junts, ERC, el PP, Vox y los Comuns hayan mencionado, de distintas formas, las acusaciones de corrupción sobre el PSOE y las posibles afectaciones en Catalunya, en la sesión de control al Govern de este miércoles que ha estado protagonizada por esta cuestión.

Junts le ha exigido al presidente que comparezca en el Parlament para dar explicaciones sobre el contrato de la Generalitat con Huawei y el caso Zapatero y por las cuentas de la campaña electoral de 2024 del PSC, y ERC le ha avisado de que la corrupción es para ellos una "línea roja".

El PP le ha responsabilizado de haberse "mezclado" con Zapatero, pero también con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, entre otros; Vox también le ha preguntado por si está implicado en el caso Koldo, y los Comuns han cuestionado que todas las acusaciones sobre los socialistas se puedan atribuir al 'lawfare'.

Illa ha respondido que está tranquilo y que ha dado explicaciones: "Actúo con la tranquilidad de quien se ha comportado correctamente en todo momento y circunstancia. Actúo con toda transparencia, doy todas las explicaciones. Si alguien no quiere escucharlas, tenemos un problema, pero sobre todo quien no quiere escuchar, no yo, que doy todas las explicaciones en sede parlamentaria y donde convenga".

MÒNICA SALES

La principal crítica de la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha sido que Illa no se ha explicado lo suficiente sobre el requerimiento al PSOE de las cuentas de la campaña electoral del PSC de 2024, ni sobre el contrato de la Generalitat con Huawei para reforzar la red de fibra óptica pública, que según la juntaire podría tener relación con el caso Zapatero.

"¿Puede garantizar aquí y hoy que actuaron sin ninguna práctica irregular? Cuántas preguntas sin respuesta, cuántos silencios atronadores, cuántas sombras a su alrededor, presidente", ha expresado Sales, que ha acusado a Illa de esconderse y ha lamentado que ERC y Comuns sean cómplices de la situación, por no votar el martes a favor de su comparecencia.

Illa ha replicado que el contrato con Huawei ya ha sido explicado en el Parlament por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y ha acusado a Junts de no querer escuchar, y sobre la campaña de 2024, ha recordado que la Sindicatura de Comptes ya analizó las cuentas de todos los partidos: "¿Qué más quiere que haga? ¿Qué más quiere que diga? ¿Qué explicaciones más necesita? Está auditado en la Sindicatura de Comptes".

JOSEP MARIA JOVÉ

En el turno de ERC, su líder parlamentario, Josep Maria Jové, ha acusado al presidente de tener una doble vara de medir ante los casos contra los socialistas y los que tuvo el independentismo durante el 'Procés', aunque le ha advertido que la corrupción es, para su formación, una "línea roja".

Por ello, le ha exigido que "aparten todas las manzanas podridas" y que, si cree que las investigaciones judiciales son 'lawfare', que actúen y tomen medidas de democratización.

El presidente ha coincidido en que la corrupción es para él también una línea roja, y ha dicho que hay dos formas de combatirla, que es lo que cree que ha hecho su formación: "Tomar todas las medidas posibles para prevenirla y actuar con toda la contundencia, la máxima contundencia, cuando se detecta".

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Por su parte, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha señalado que corresponderá a un juez determinar si Illa "es o no cómplice" de las corruptelas de Zapatero, pero le ha recetado prudencia y que no defienda con ahínco al expresidente.

Sí que le ha considerado "políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con 'el Chili', con Salazar, y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero".

Illa ha dicho que no le molesta que le comparen con Zapatero, que le molestaría que le compararan con el expresidente José María Aznar, y ha ironizado por la posición del PP sobre Junts: "Usted dijo que con Junts ni a cobrar una herencia. Algunos de su partido quieren hacer más cosas con Junts. 'Houston, tenemos un problema'".

IGNACIO GARRIGA

El presidente de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha anunciado que su partido registrará una solicitud de testifical de Illa en los casos judiciales sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE porque el presidente "no quiere contestar en sede parlamentaria".

Le ha advertido, parafraseándole, que la verdad siempre acaba saliendo a la luz, y lo ha ejemplificado con Ábalos, Cerdán, Zapatero o Koldo: "Al final, la única casualidad, ¿sabe cuál será? Encontrar a un solo líder socialista que no mienta o que no robe".

El dirigente socialista ha reiterado que no tiene nada que esconder, que no ha tenido ningún trato de favor con ninguna empresa, y ha finalizado: "Mi partido no se ha financiado irregularmente con préstamos de Hungría".

JÉSSICA ALBIACH

Finalmente, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sostenido que, ante los últimos acontecimientos, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Zapatero, van "demasiado tarde" a la hora de dar explicaciones.

"Estamos de acuerdo en que existe 'lawfare', pero no todo es 'lawfare'. Le pedimos que les inste a dar explicaciones lo antes posible", le ha solicitado.

Illa ha contestado que tanto Sánchez como Zapatero darán explicaciones, y que ojalá otros partidos, ante estas situaciones, dieran explicaciones con la "rapidez y transparencia" con la que lo hacen los socialistas.