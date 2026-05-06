Illa defiende las decisiones del Gobierno sobre el crucero con hantavirus: "No debemos asustarnos"

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado este miércoles su apoyo a las decisiones del Gobierno en materia de salud pública respecto a la escala que hará el crucero con personas infectadas por hantavirus en las Islas Canarias: "No debemos asustarnos, hemos de actuar siempre de la mano de la ciencia para resolver estas situaciones".

En una intervención a los medios en Vic (Barcelona), el también exministro de Sanidad durante la pandemia de Covid-19 ha dicho que conoce bien como funciona el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la salud pública, por lo que ha lanzado un mensaje "de serenidad, de confianza y de apoyo a las decisiones que se están tomando para resolver esta situación".

También ha explicado que desde el Govern han estado en contacto con los 5 catalanes que hay en el crucero, que están "bien de salud" y en buenas condiciones.