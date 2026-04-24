Illa defiende que "más cultura y más ciencia, más racionalidad, es la apuesta correcta"

Momento de la inauguración - GENERALITAT

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este viernes que "más cultura y más ciencia, más racionalidad, es la apuesta correcta", durante el acto de inauguración de la biblioteca del Palau dels Comtes de Centelles (Barcelona), informa el Govern en un comunicado.

Acompañado por la consellera de Cultura, Sònia Hernández, Illa ha puesto en valor el esfuerzo del Ayuntamiento y la colaboración entre instituciones para llevar a cabo el proyecto, y destaca que es "una apuesta que demuestra valor", visión de futuro y estabilidad.

"Solo se pueden hacer estas apuestas si se tiene una perspectiva de estabilidad", y también ha destacado que la cadena humana impulsada por el municipio, desde la antigua biblioteca a la nueva, es un gesto simbólico que ha hecho vivir en el pueblo la bibilioteca antes de que abra sus puertas.

Illa ha reivindicado la cultura como herramienta ante los retos actuales y ha afirmado que "se debe tener confianza para hacer las cosas" y que hay que afrontar el futuro, dice, con esperanza, confianza y cohesión social.

El proyecto prevé que la nueva biblioteca ocupe progresivamente cuatro de las seis plantas del edificio con una superficie total de 1.422,10 metros cuadrados.

Para la adecuación del espacio al uso de biblioteca, el departamento otorgó al Ayuntamiento de Centelles una subvención de 1.034.361,56 euros.