Illa defiende las obras de resiliencia hídrica ante sequías pese a las lluvias: "Tengamos memoria"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una intervención ante los medios tras visitar la finalización de las de las obras del pantano de Guiamets (Tarragona). - GOVERN

TARRAGONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este lunes la necesidad de impulsar obras de resiliencia hídrica ante posibles sequías en Catalunya, a pesar de que actualmente ya no se esté en este escenario y haya llovido con abundancia recientemente.

"Tengamos memoria. No porque llueva ahora nos olvidamos ya, y está todo resuelto. No, volverá a pasar y debemos estar preparados", ha sostenido, en una intervención ante los medios tras visitar la finalización de las de las obras del pantano de Guiamets (Tarragona), informa el Govern en un comunicado.

Esta instalación, impulsada por la Confederación Hidrográfrica del Ebro (CHE) permitirá a los regantes de la zona ser autosuficientes en un 70% tras haber tenido que interrumpir el riego en las últimas campañas, y ha tenido una inversión de 5,9 millones de euros.

El presidente ha sostenido que deben hacerse más obras en este ámbito, y que es lo que está haciendo el Govern: "No paramos. Llueve, pero no paramos. Desembalsamos, pero no paramos".

Ha dicho que el compromiso de su ejecutivo es hacer las inversiones "cuando llueve" para no tener que depender de la lluvia cuando no la haya, y así mantener la actividad agraria a pleno rendimiento, en sus palabras.