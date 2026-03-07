Illa defiende los Presupuestos como "el mejor escudo social" y pide estar a la altura del momento

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (archivo) - David Zorrakino - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que los Presupuestos representan el "mejor escudo social" ante las consecuencias del actual contexto internacional y el conflicto en Oriente Medio, por lo que ha hecho un llamamiento a actuar a la altura de un momento que, asegura, es extraordinario.

Así lo ha dicho en su intervención antes de la reunión extraordinaria del Consell del Diàleg Social de Catalunya este sábado, en el que están representados los sindicatos CC.OO. de Catalunya y UGT de Catalunya, y las patronales Foment del Treball y Pimec, y en la que también han participado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

Illa ha reivindicado que en el contexto global, que califica de inestable, no se puede bloquear Catalunya y no se puede poner en riesgo ninguna partida: "La estabilidad hoy tiene un nombre, Presupuestos. No hay capacidad de respuesta sin recursos", ha advertido.

"El contexto global no nos dará tregua y la responsabilidad de dotar a Catalunya de Presupuestos es compartida", ha añadido, y ha sostenido que Catalunya debe estar preparada económica y socialmente para un probable repunte de la inflación.

Así, ha dicho que el Govern sabe cómo actuar, estando junto a la Unión Europea y activando los planes y medidas necesarias para apoyar a las empresas y el sector productivo como, señala, ya se hizo con la situación provocada por los aranceles impuestos por Estados Unidos: "No podemos controlar la geopolítica mundial pero sí que podemos decidir nuestra capacidad de reacción", ha zanjado.

GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE

También ha anunciado que el próximo martes el Govern aprobará en el Consell Executiu la creación de un grupo de trabajo permanente para seguir con los agentes sociales que integran el Consell del Diàleg Social la evolución de la situación y decidir qué medidas se aplican para atajar la situación.

"Tenemos claro el diagnóstico y tenemos claro lo que Catalunya necesita. Tenemos una economía diversificada y en crecimiento. Tenemos unas empresas sólidas. Tenemos un mercado laboral dinámico. Tenemos unos agentes sociales comprometidos y tenemos unos valores democráticos y humanos compartidos. Pido confianza, pido responsabilidad, pido sentido del deber y sentido de país", ha sentenciado.