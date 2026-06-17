Illa defiende a Sánchez mientras Zapatero declara: "Es el mejor presidente" que ha tenido España

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la sesión de control al Govern en el Parlament - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en medio de una semana judicial marcada por varios casos vinculados al Ejecutivo y al PSOE, y el mismo día en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante los tribunales por el caso Plus Ultra.

"Creo que es el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España", ha asegurado en la sesión de control al Govern este miércoles en el Parlament, después de que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, le haya preguntado si sigue poniendo la mano en el fuego por Sánchez.

Además del PP, Junts, ERC y la CUP también han preguntado a Illa por los supuestos casos de corrupción vinculados al PSOE y al Gobierno, e Illa ha respondido con una defensa a Sánchez (no se ha referido a Zapatero), y se ha comprometido a hacer "todo lo que se pueda" para combatir la corrupción.

"Sobre la corrupción, yo he dicho siempre que hay que hacer todo lo posible para prevenirla, pero que en aquellos casos que no hemos sido capaces de prevenir, debemos actuar con la máxima contundencia", ha expresado Illa.

Ha trasladado su compromiso en hacerlo así en los ámbitos institucionales que son de su responsabilidad "como en los ámbitos políticos" que también son de su responsabilidad.

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