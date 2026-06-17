Zapatero declara ante el juez por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de su imputación y las joyas

Archivo - José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno
Archivo - José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 17 junio 2026 8:13
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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declara este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como investigado en el caso 'Plus Ultra'. El magistrado le interroga por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias y también por la nueva pieza separada abierta por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho.

Sigue en directo la última hora del caso 'Plus Ultra'

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