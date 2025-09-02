Illa define Montserrat como un símbolo para Catalunya y un referente de "espiritualidad cristiana"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la exposición 'Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa' - GENERALITAT DE CATALUNYA

BRUSELAS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha participado este martes por la tarde en la inauguración de la exposición, en Bruselas, sobre el milenario del Monestir de Montserrat: "Uno de los símbolos de Catalunya y un referente universal de espiritualidad cristiana".

Lo ha dicho en un mensaje de X, recogido por Europa Press, tras visitar la muestra 'Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa' que acoge el Parlamento Europeo.

"Qué privilegio escuchar en directo a la Escolanía de Montserrat", ha añadido Illa.