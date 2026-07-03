Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España). Protecció Civil ha enviado una alerta de forma preventiva por la evolución del fuego, así como la presencia de humo y para evitar la movilidad en la zon - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desplazará este sábado al centro de mando del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) para conocer y seguir la evolución del incendio que ha afectado ya a unas 1.280 hectáreas de terreno y quema parte del macizo de les Gavarres.

Se trasladará a primera hora de la mañana, se prevé que se reúna con los mandos de los diferentes cuerpos de emergencias implicados en los trabajos de extinción del incendio y con alcaldes de los municipios afectados.

Según los Bombers, tiene un potencial de 10.000 hectáreas; se han movilizado 53 dotaciones terrestres y 11 aéreas y se ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y se han confinado varios municipios de la zona.