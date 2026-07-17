Illa destaca "la capacidad de construir consensos amplios" de Jaume I 750 años después de su muerte

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Foto de archivo - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la figura de Jaume I, "un rey que entendió que la fuerza de un país no se mide por la capacidad de imponerse, sino por la capacidad de construir consensos amplios y duraderos", en la conmemoración del 750 aniversario de su muerte.

Así se ha pronunciado este viernes en el 750 aniversario de la muerte de Jaume I en el Monasterio de Poblet (Tarragona), donde ha sostenido que conmemorar la figura de este rey es "un acto de autentica responsabilidad política".

Illa ha apostado por recordar el legado de Jaume I en "tiempos de polarización, de discursos que buscan simplificar lo que es complejo, de tentaciones, de respuestas fáciles y demagógicas que se presentan como soluciones eficaces, y muchas veces lo hacen por la vía de la imposición".

El presidente catalán ha sostenido que del legado de Jaume I "lejos de caducar, permite extraer algunas lecciones", entre las que ha destacado el pactismo, la importancia de los municipios y del Mediterráneo, el europeísmo, el buen gobierno y la lengua catalana.

"Cada día somos testigos de los cambios que estamos viviendo en todos los ámbitos: geopolítico, ambiental, tecnológico y social. Implican riesgos y también oportunidades y nuevas necesidades. Pues hagamos de cada una, una virtud, una oportunidad", ha señalado Illa.

El presidente ha destacado que Catalunya ha recuperado la confianza y "cree en ella misma" para hacer realidad un mejor futuro, y ha insistido en que la memoria de Jaume I sirva de brújula serena en la labor de construir la Catalunya de dentro de 750 años.

Tras el discurso, el presidente, junto con la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernandez, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas y el abad de Poblet, Rafael Barruè, han realizado una ofrenda floral en la tumba de Jaume I.