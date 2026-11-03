Illa destaca la "valía humana" y el "compromiso" de Puente tras su dimisión: "Hoy ha dado la cara"

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i), y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d), tras una reunión en el Palau de la Generalitat, a 22 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado la "valía humana" y el "compromiso" de Óscar Puente tras su dimisión este martes como ministro de Transportes, un gesto con el que "ha dado la cara y ha asumido responsabilidades".

"No es un gesto menor. Habla de su compromiso y de su respeto a la ciudadanía. Y marca, una vez más, la diferencia: no todos somos iguales", ha escrito en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, una decisión que tomó la semana pasada, nada más conocer la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que fallecieron 69 personas.